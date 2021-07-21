В Тарусе из-за пожара после фейерверка выгорело 12 соток

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных в Тарусе праздновали 775-летие, и после праздничного фейерверка загорелось поле на противоположном берегу Оки. 20 июля министерство природных ресурсов и экологии Калужской области прокомментировало ситуацию.

- На этих выходных в новостях появились сообщения о крупном пожаре на поле напротив Тарусы, результатом которого стал салют в честь дня города, - отметили в Минприроды. - Они вызвали серьезную обеспокоенность у специалистов министерства и Дирекции парков, поскольку совсем недавно этой территории были присвоен статус памятника природы. Именно поэтому и было принято решение о проведении внепланового осмотра природного комплекса. При проведении осмотра территории «Тарусского луга» вблизи реки Оки выявлено несколько участков с повреждением растительного покрова в результате беглого низового пожара. Их общая площадь составила около 12 соток. Остальная часть природного комплекса, площадь которого почти 140 гектар, от огня не пострадала.

Вред, нанесенный «Тарусскому лугу», специалисты оценили как незначительный.

- Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Калужской области, при пожаре не пострадали, - пояснили в министерстве. - Объясняется это тем, что большая их часть произрастает вдали от реки Оки – ближе к «Страховскому лесу» Тульской области. Не пострадали от огня также учетные площадки и ловушки, установленные специалистами областной «Дирекции парков» в рамках исполнения работ по изучению биоразнообразия особо охраняемых природных территорий региона.