В Калужской области пассажир «Мицубиси» погиб в ДТП с грузовиком

Как мы уже рассказывали, рано утром во вторник, 20 июля, ДТП произошло на дороге между Кировом и Людиново в районе деревни Красный Петух. Подробности позже сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мицубиси Лансер» двигался в сторону Кирова, врезался в барьерное ограждение моста, и машину вынесло на встречную полосу. Там в этот момент ехал грузовик «МАН», который буквально смял легковушку.

От полученных травм скончался пассажир «Мицубиси». Водитель этого атвомобиля попал в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Легковушку смяло.