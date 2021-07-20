В Калужской области грузовик смял легковушку в деревне Красный Петух

Около 6:55 во вторник, 20 июля, в деревне Красный Петух Людиновского района произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси Лансер» и грузовик «МАН». Легковушка получила значительные повреждения.

МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Стали известны подробности. В этой аварии погиб пассажир легковушки.