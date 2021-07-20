В Калуге пропал 12-летний мальчик
В Калуге пропал 12-летний Даниил АКИМОВ. В понедельник, 19 июля, мальчик ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Пока нет информации, где он может находиться.
Поиски продолжаются.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего школьника:
- Рост: 150 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: темно-русые.
- Был одет: синяя футболка, черные шорты, салатовые тапки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем мальчике, звоните по телефонам 112 или 88007005452.