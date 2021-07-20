В Калуге пропал 12-летний мальчик

В Калуге пропал 12-летний Даниил АКИМОВ. В понедельник, 19 июля, мальчик ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Пока нет информации, где он может находиться.

Поиски продолжаются.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего школьника:

Рост: 150 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: темно-русые.

Был одет: синяя футболка, черные шорты, салатовые тапки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем мальчике, звоните по телефонам 112 или 88007005452.