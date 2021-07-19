В Обнинске второй раз за неделю пропал 79-летний мужчина

В Обнинске пропал 79-летний Анатолий КРЮКОВ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Мужчина ушел из дома 17 июля и не вернулся.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Седые волосы с залысиной,

Серые глаза.

Этот же пенсионер уже уходил из дома в неизвестном направлении на прошлой неделе. Тогда его удалось обнаружить спустя сутки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.