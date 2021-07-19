В Обнинске второй раз за неделю пропал 79-летний мужчина
В Обнинске пропал 79-летний Анатолий КРЮКОВ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Мужчина ушел из дома 17 июля и не вернулся.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Седые волосы с залысиной,
- Серые глаза.
Этот же пенсионер уже уходил из дома в неизвестном направлении на прошлой неделе. Тогда его удалось обнаружить спустя сутки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.