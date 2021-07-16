В Калужской области цементовоз врезался в ограждение и загорелся на трассе М3 «Украина»
Вечером в четверг, 15 июля, ДТП с участием грузовика произошло на 153 километре трассы М3 «Украина» недалеко от деревни Быково Малоярославецкого района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 20:40 водитель цементовоза «МАН» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После этого грузовик загорелся.
МЧС сообщает об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото с места аварии.