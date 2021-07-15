В Обнинске пропал 79-летний мужчина
В Обнинске пропал 79-летний Анатолий КРЮКОВ. В четверг, 15 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз пенсионера видели 14 июля.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Седые волосы с залысиной,
- Серые глаза,
- Серо-зеленая рубашка,
- Серые брюки,
- Черные ботинки,
- Белая кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.