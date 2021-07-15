В Обнинске пропал 79-летний мужчина

В Обнинске пропал 79-летний Анатолий КРЮКОВ. В четверг, 15 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз пенсионера видели 14 июля.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Седые волосы с залысиной,

Серые глаза,

Серо-зеленая рубашка,

Серые брюки,

Черные ботинки,

Белая кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.