В Обнинске водитель «Хендая» сбил 17-летнюю девушку на электросамокате

На днях в Калуге сбили 12-летнюю девочку, которая ехала по переходу на электросамокате. А в среду, 14 июля, похожее ДТП произошло в Обнинске. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 9:50 утра 17-летняя девушка на электросамокате ехала по переходу и попала под колеса «Хендая Туксон».

56-летний водитель в этот момент поворачивал направо на зеленый сигнал светофора.

У пострадавшей девушки зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП в Обнинске.