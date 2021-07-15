В Обнинске водитель «Хендая» сбил 17-летнюю девушку на электросамокате
На днях в Калуге сбили 12-летнюю девочку, которая ехала по переходу на электросамокате. А в среду, 14 июля, похожее ДТП произошло в Обнинске. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, около 9:50 утра 17-летняя девушка на электросамокате ехала по переходу и попала под колеса «Хендая Туксон».
56-летний водитель в этот момент поворачивал направо на зеленый сигнал светофора.
У пострадавшей девушки зафиксированы различные травмы.
Фото с места ДТП в Обнинске.