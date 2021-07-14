В Калужской области пропала 22-летняя девушка
В городе Обнинск Калужской области пропала 22-летняя Мария МАЛАФЕЕВА. В среду, 14 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз девушку видели 11 июля.
Пока нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 148 см,
- Полная,
- Светло-русые волосы,
- Каре-зеленые глаза,
- Светло-кремовая футболка,
- Черные бриджи,
- Белые сандалии.
Если вы что-либо знаете о пропавшей девушке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.