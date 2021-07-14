В Калужской области пропала 22-летняя девушка

В городе Обнинск Калужской области пропала 22-летняя Мария МАЛАФЕЕВА. В среду, 14 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз девушку видели 11 июля.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 148 см,

Полная,

Светло-русые волосы,

Каре-зеленые глаза,

Светло-кремовая футболка,

Черные бриджи,

Белые сандалии.

Если вы что-либо знаете о пропавшей девушке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.