53-летний мужчина сбежал из медучреждения в Калужской области
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в воскресенье, 11 июля, сообщает о поисках 53-летнего ПРОНИНА Владимира Александровича.
Может находиться в Калуге, Кирове или другом городе Калужской области.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. В воскресенье, 11 июля, он покинул медучреждение.
Приметы пропавшего:
- Рост: 174 см
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: карие
- Волосы: русые с проседью
- Одежда: неизвестно
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