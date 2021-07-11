53-летний мужчина сбежал из медучреждения в Калужской области

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в воскресенье, 11 июля, сообщает о поисках 53-летнего ПРОНИНА Владимира Александровича.

Может находиться в Калуге, Кирове или другом городе Калужской области.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. В воскресенье, 11 июля, он покинул медучреждение.

Приметы пропавшего:

Рост: 174 см

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: русые с проседью

Одежда: неизвестно

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