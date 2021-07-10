"Лиза Алерт" ищет 59-летнего калужанина, пропавшего две недели назад

59-летний ДЕМИДОВ Сергей Семенович пропал в Калуге, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу, 10 июля.

26 июня мужчина вышел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего:

рост 160 см

худощавое телосложение

седые волосы

голубые глаза

был одет: серая куртка, серый жилет, черный спортивные брюки, туфли, кепка.

Любую информацию о местоположении Сергея Семеновича сообщайте по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.