"Лиза Алерт" ищет 59-летнего калужанина, пропавшего две недели назад
59-летний ДЕМИДОВ Сергей Семенович пропал в Калуге, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу, 10 июля.
26 июня мужчина вышел из дома и не вернулся.
Приметы пропавшего:
- рост 160 см
- худощавое телосложение
- седые волосы
- голубые глаза
- был одет: серая куртка, серый жилет, черный спортивные брюки, туфли, кепка.
Любую информацию о местоположении Сергея Семеновича сообщайте по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.