В Калужской области пропала 74-летняя женщина

В СНТ «Отдых» Жуковского района пропала 74-летняя Ольга Александровна СУПРУНЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калужской области в четверг, 1 июля.

Женщина ушла из дома 30 июня 2021 года примерно в 14:44 и не вернулась.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: рыжие

Одежда: черная куртка, синяя кофта, светло-серые спортивные брюки, зеленые калоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.