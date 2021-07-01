В Калужской области пропала 74-летняя женщина
В СНТ «Отдых» Жуковского района пропала 74-летняя Ольга Александровна СУПРУНЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калужской области в четверг, 1 июля.
Женщина ушла из дома 30 июня 2021 года примерно в 14:44 и не вернулась.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серо-голубые
- Волосы: рыжие
- Одежда: черная куртка, синяя кофта, светло-серые спортивные брюки, зеленые калоши.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.