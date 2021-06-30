В Калуге пропала 87-летняя женщина

В Калуге пропала 87-летняя Валентина Васильевна ЛИНОК. Женщину не видели с 29 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Калужской области в среду.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:

Рост: 150 см

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серые

Волосы: седые

Одежда: белая ветровка, светлая юбка, белые туфли, белый платок

С собой: светлая сумка на длинном ремешке

Любую информацию о пропавшей пенсионерке сообщайте по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.