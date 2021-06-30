В Калуге пропала 87-летняя женщина
В Калуге пропала 87-летняя Валентина Васильевна ЛИНОК. Женщину не видели с 29 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Калужской области в среду.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:
- Рост: 150 см
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые
- Волосы: седые
- Одежда: белая ветровка, светлая юбка, белые туфли, белый платок
- С собой: светлая сумка на длинном ремешке
Любую информацию о пропавшей пенсионерке сообщайте по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.