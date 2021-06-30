В Калужской области пропал 55-летний мужчина

В деревне Давыдово Юхновского района пропал 55-летний Сергей Николаевич ТУЗОВ. Он ушел из дома 28 июня и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Калужской области.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Усы,

Рост 180 см,

Худощавого телосложения,

Волосы черные с сединой,

Глаза карие,

Одежда: зеленый камуфлированный костюм, черные галоши.

Если вам что-либо известно о местоположении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.