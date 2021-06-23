В Калужской области пропал 80-летний мужчина в серой футболке
В деревне Александровка Думиничского района Калужской области пропал 80-летний Василий Иванович ШИТЫЙ. Его не видели с 22 июня, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: седые, короткая стрижка
- Был одет: серая футболка с синим значком ТНК, чёрные спортивные брюки, шлёпанцы, чёрные носки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.