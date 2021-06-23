В Калужской области пропал 80-летний мужчина в серой футболке

В деревне Александровка Думиничского района Калужской области пропал 80-летний Василий Иванович ШИТЫЙ. Его не видели с 22 июня, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет: серая футболка с синим значком ТНК, чёрные спортивные брюки, шлёпанцы, чёрные носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.