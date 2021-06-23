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В Калужской области пропал 80-летний мужчина в серой футболке

Дмитрий Ивьев , Фото: "ЛизаАлерт" Калужской области.
Опубликовано: 23.06.2021 15:39 1 271
В Калужской области пропал 80-летний мужчина в серой футболке

В деревне Александровка Думиничского района Калужской области пропал 80-летний Василий Иванович ШИТЫЙ. Его не видели с 22 июня, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

  • Рост: 160 см.  
  • Телосложение: xудощавое
  • Цвет глаз: голубые
  • Волосы: седые, короткая стрижка
  • Был одет: серая футболка с синим значком ТНК, чёрные спортивные брюки, шлёпанцы, чёрные носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Дмитрий Ивьев , Фото: "ЛизаАлерт" Калужской области.
Опубликовано: 23.06.2021 15:39 1 271
Тэги: происшествие лиза алерт
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