В Калужской области пропал 40-летний мужчина в кожаной куртке

В Балабаново пропал 40-летний Василий Александрович ЮРОВ. Его не видели с 9 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Калужской области.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

рост 175

худощавое телосложение

голубые глаза

светло-русые волосы

одежда: синие брюки, черная кожаная куртка, темно-синяя майка, коричневые ботинки

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.