В Калужской области пропал 40-летний мужчина в кожаной куртке
В Балабаново пропал 40-летний Василий Александрович ЮРОВ. Его не видели с 9 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Калужской области.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- рост 175
- худощавое телосложение
- голубые глаза
- светло-русые волосы
- одежда: синие брюки, черная кожаная куртка, темно-синяя майка, коричневые ботинки
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.