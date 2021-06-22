В Калужской области пропала 22-летняя девушка в голубой толстовке
В Жукове пропала 22-летня Ксения Александровна НОВИКОВА. Девушку не видели с 16 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Калужской области.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:
- Рост 175 см,
- Худощавого телосложения,
- Волосы светло-русые, длинные,
- Глаза голубые,
- Была одета: голубая толстовка с капюшоном, серые джинсы, светло-салатовые кеды с рисунком.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 (горячая линия «ЛизыАлерт») или 112.