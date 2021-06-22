В Калуге пропал 52-летний велосипедист в красной футболке
В Калуге в субботу, 19 июня, пропал 52-летний Сергей Алексеевич БАРАНОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Калужской области утром во вторник.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 168 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: серо-голубые.
- Волосы: русые.
- Одежда: красная футболка, тёмно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки.
- С собой: зеленый велосипед, чёрный пакет, полотенце, ключи от дома.
Если вам что-либо известно о пропавшем, позвоните по телефонам 880070-5452 (горячая линия «ЛизыАлерт»), 112 или инфоргам: 89208918154 (Лилия), 89206117115 (Ольга).