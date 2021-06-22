В Калуге пропал 52-летний велосипедист в красной футболке

В Калуге в субботу, 19 июня, пропал 52-летний Сергей Алексеевич БАРАНОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Калужской области утром во вторник.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 168 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: русые.

Одежда: красная футболка, тёмно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки.

С собой: зеленый велосипед, чёрный пакет, полотенце, ключи от дома.

Если вам что-либо известно о пропавшем, позвоните по телефонам 880070-5452 (горячая линия «ЛизыАлерт»), 112 или инфоргам: 89208918154 (Лилия), 89206117115 (Ольга).