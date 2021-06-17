Уничтожение паркомата автомобилем «БМВ» в Калуге попало на видео

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге у торгового центра «Рио». В четверг, 17 июня, нашей редакции предоставили записи с камер наблюдения системы «Безопасный город».

Судя по этим кадрам, водитель легкового автомобиля «БМВ» двигался по Кирова со стороны площади Победы, решил резко опередить скорую помощь, и легковушку занесло. «БМВ» врезался в два других автомобиля, а потом снес паркомат.

В аварии никто не пострадал. Хотя паркомат едва не отлетел в двоих пешеходов.