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Уничтожение паркомата автомобилем «БМВ» в Калуге попало на видео

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 15:52 7 1625

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге у торгового центра «Рио». В четверг, 17 июня, нашей редакции предоставили записи с камер наблюдения системы «Безопасный город».

Судя по этим кадрам, водитель легкового автомобиля «БМВ» двигался по Кирова со стороны площади Победы, решил резко опередить скорую помощь, и легковушку занесло. «БМВ» врезался в два других автомобиля, а потом снес паркомат.

В аварии никто не пострадал. Хотя паркомат едва не отлетел в двоих пешеходов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 15:52 7 1625
Тэги: происшествие дтп видео
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