В Калуге два пассажира пострадали в «Ладе», которая врезалась в буксировочный трос погрузчика

Вечером во вторник, 15 июня, в Калуге ДТП произошло на Южном обходе на участке между Секиотово и Анненками. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:30 25-летний водитель «Лады Веста» наехал на буксировочный трос, которым погрузчик тянул подметально-уборочную машину.

В результате ДТП пострадали два пассажира «Лады» - 55-летние мужчина и женщина. От госпитализации они отказались.