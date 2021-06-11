Два дома загорелись в Калужской области

Около 7 утра в пятницу, 11 июня, на улице Кооперативной в Кондрово произошел пожар в расселенном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Предположительной причиной пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем. Кто-то забрался в заброшенный дом.

Еще один пожар произошел вечером 10 июня на улице Сосновой в Калуге. Там загорелся частный дом. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.

Никто из людей не пострадал.

Дом загорелся на улице Сосновой в Калуге вечером 10 июня.