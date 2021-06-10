Городской голова Калуги прокомментировал затопление улиц города после дождя

Во вторник и среду, 8 и 9 июня, в Калуге шли сильные дожди. Из-за этого дороги и тротуары во многих местах превратились в реки. Утром 10 июня ситуацию прокомментировал на своих страницах в социальных сетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Как вы знаете, нас накрыло сильнейшими дождями, - отметил он. - В «Единую диспетчерскую службу» города только за сутки поступило несколько сот обращений. Отрабатываем каждое из них. Осложнено движение транспорта. С таким объемом осадков ливневки города не справляются так оперативно, как хотелось бы, но по итогу вода уходит.

По словам Денисова, специалисты «Водоканала» и других городских служб оперативно реагируют на вызовы, откачивают воду и принимают все необходимые меры.

- Ситуацию контролируем, оказываем необходимую помощь, ответственные сотрудники лично выезжают на места, - подчеркнул Денисов. - Обратиться за помощью жители могут по телефону «Единой дежурно-диспетчерской службы»: 777-112.