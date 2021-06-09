В Калуге мужчине раздавило ногу бетонной плитой в заброшенном ангаре на Правобережье

В Калуге 8 июня молодой мужчина пострадал при падении бетонной плиты в заброшенном ангаре на территории деревни Чижовка. Информация об инциденте на Правобережье появилась в соцсетях. Позже ее нам подтвердили в УМВД по Калужской области.

Около 11:55 во вторник мужчина находился внутри полуразрушенного здания, и на него упала бетонная плита. По предварительным данным, калужанин получил открытый перелом ноги. Он госпитализирован.

Калужская полиция начала проверку. Сейчас устанавливается собственник здания. Также выясняется, с какой целью пострадавший находился в ангаре.

- На нашей улице живет много детей, они играют рядом с этим ангаром, сегодня пострадал взрослый мужчина, а если бы поблизости был ребенок? – появилось обращение местных жителей в соцсетях. - Даже страшно подумать! Помогите снести это строение!