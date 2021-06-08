В Калужской области легковой автомобиль ЗАЗ врезался в цементовоз

Около 13:30 во вторник, 8 июня, ДТП произошла на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ЗАЗ врезался в цементовоз. Авария произошла недалеко от границы Калужской и Московской областей.

В МЧС сообщают, что пострадали как минимум два человека.

На месте работают сотрудники ГИБДД, точные обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили нам в региональном УГИБДД.