В Калужской области два человека пострадали в столкновении легковушки и цементовоза

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 8 июня, на дороге между Серпуховом и Калугой в Тарусском районе произошло ДТП. В среду УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, водитель цементовоза двигался в сторону Тарусы, не учел скорость, дорожные и метеорологические условия и при повороте допустил занос полуприцепа-цистерны. В результате грузовик протаранил встречный легковой автомобиль «ЗАЗ Шанс».

Пострадали 80-летний водитель легковушки и его 69-летняя пассажирка.

Фото с места аварии.