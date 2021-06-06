В Калуге «Тойота» врезалась в столб на улице Гагарина

Рано утром в воскресенье, 6 июня, на улице Гагарина у памятника 600-летию Калуги произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 5:50 водитель «Тойоты Камри» двигался со стороны Гагаринского моста, не справился с управлением и врезался в столб.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Пока не уточняется, травмы получил сам автомобилист или его пассажир.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии.