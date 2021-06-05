В Калужской области пропал 74-летний мужчина
В Калужской области пропал 74-летний Николай РОДИН. В субботу, 5 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели в СНТ «Орион» Бабынинского района 2 июня.
Пока нет информации, где он может находиться.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые с залысиной.
- Был одет: светло-серая футболка, темно-синие спортивные брюки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.