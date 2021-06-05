В Калужской области пропал 74-летний мужчина

В Калужской области пропал 74-летний Николай РОДИН. В субботу, 5 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели в СНТ «Орион» Бабынинского района 2 июня.

Пока нет информации, где он может находиться.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые с залысиной.

Был одет: светло-серая футболка, темно-синие спортивные брюки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.