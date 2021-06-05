В Обнинске мужчина с автоматом напугал прохожих

В пятницу, 4 июня, на одной из улиц Обнинска прохожих напугал мужчина с автоматом. Об этом инциденте сообщили в УМВД по Калужской области.

- Проводится проверка по факту нахождения на улице наукограда мужчины, держащего в руках предмет, похожий на оружие, - пояснили в полиции.

Этому человеку 41 год.

- Предмет, похожий на оружие, изъят, - пояснили в УМВД. -Предположительно, он является макетом автомата. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.