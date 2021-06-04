В Калужской области 50-летний мотоциклист пострадал в ДТП с внедорожником

Вечером в четверг, 3 июня, на улице Московской в поселке Детчино Малоярославецкого района произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Там столкнулись мотоциклист на кроссовом BSE и внедорожник «Бриллианс».

По предварительным данным регионального УГИБДД, мотоциклист через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

С различными травмами мотоциклиста доставили в областную больницу в Калугу.

У автомобиля разбит передний бампер.