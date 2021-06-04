В Калуге пропал 79-летний мужчина
В Калуге пропал 79-летний Александр ШТЕРЦЕР. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, он ушел из дома 3 июня и не вернулся.
Опубликованы фото и приметы пропавшего.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые короткие.
- Был одет: черная куртка, черные джинсы, черные ботинки.
- Особые приметы: седая борода.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.