В Калуге пропал 79-летний мужчина

В Калуге пропал 79-летний Александр ШТЕРЦЕР. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, он ушел из дома 3 июня и не вернулся.

Опубликованы фото и приметы пропавшего.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые короткие.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, черные ботинки.

Особые приметы: седая борода.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.