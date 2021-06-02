В Калужской области водителя «Шкоды» обвиняют в ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Калужской области назвала предварительные причины ДТП с двумя погибшими, которое произошло 31 мая на дороге между Калугой и Суворовом у села Гремячево Перемышльского района.

Как мы уже рассказывали, там погибли два человека.

- Около 8 часов водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь со стороны села Перемышль, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Датсун», - сообщили в среду, 2 июня, в прокуратуре. - В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Датсун» скончались на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет колонии.