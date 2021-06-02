Главная Новости Происшествия
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калужской области водителя «Шкоды» обвиняют в ДТП с двумя погибшими

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 12:46 0 485
В Калужской области водителя «Шкоды» обвиняют в ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Калужской области назвала предварительные причины ДТП с двумя погибшими, которое произошло 31 мая на дороге между Калугой и Суворовом у села Гремячево Перемышльского района.

Как мы уже рассказывали, там погибли два человека.

- Около 8 часов водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь со стороны села Перемышль, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Датсун», - сообщили в среду, 2 июня, в прокуратуре. - В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Датсун» скончались на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 12:46 0 485
Тэги: дтп происшествие мчс прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Исследование Иммунохелс – инновационные технологии на страже вашего здоровья
Надежные электрические тельферы
Инвентарь для уборки снега

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru