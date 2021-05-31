Опубликовано видео смертельного ДТП в Калужской области

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 29 мая, в Жуковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. Пользователи соцсетей выложили видео с регистратора, находившегося в одном из разбитых автомобилей.

По предварительным данным УГИБДД, примерно в 6:30 утра на дороге между Жуковом и микрорайоном Протва водитель «Киа Соренто» врезался в попутный «Шевроле Лачетти». От удара «Шевроле» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой». Видео снято из салона «Тойоты».

В результате ДТП водитель «Шевроле» погиб, пострадали пассажиры «Шевроле» и «Киа», а также водитель «Тойоты».