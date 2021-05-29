Авария в Жукове унесла одну жизнь

На втором километре автодороги «Жуков - микрорайон Протва» в 6 часов 30 минут произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Киа Соренто», допустил столкновение с попутным автомобилем «Шевроле Лачетти». Он от удара выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в автомобиль «Тойота».

В результате ДТП водитель «Шевроле» погиб.

Пострадали пассажиры «Шевроле» и «Киа», а также водитель «Тойоты».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.