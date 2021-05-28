В Калужской области 43-летнего мужчину признали виновным в пьяном ДТП с погибшим

В Калужской области вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено после смертельного ДТП, произошедшего на дороге между Ульяново и Козельском в районе деревни Старица в июле 2020 года. Виновником признан 43-летний житель Калуги, сообщили в пятницу, 28 мая, в прокуратуре Калужской области.

- Мужчина, управляя автомобилем марки «Lada Xray» в состоянии опьянения нарушил требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Skoda Rapid», - пояснили в прокуратуре. - В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель «Skoda Rapid» погиб, пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Водителя «Лады» приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим и после освобождения в течение трех лет не сможет управлять автомобилем.