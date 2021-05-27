В Калуге угонщик протаранил две припаркованные машины

В Калуге возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в четверг, 27 мая, в УМВД по Калужской области.

Женщина ночью услышала звук автосигнализации и выглянула в окно. Она увидела свою машину, столкнувшуюся с другими транспортными средствами. Незнакомый молодой человек выбежал с водительского места и скрылся в неизвестном направлении.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Калужской области, - сообщает пресс-служба УМВД.

Угонщик разбил окно на двери автомашины и проник внутрь салона. Он разобрал кожух рулевой колонки и, соединив провода, завел двигатель. Начав движение, молодой человек не справился с управлением и врезался в припаркованные рядом автомобили.

- Сотрудникам полиции гражданин пояснил, что хотел покататься на автомашине, но, испугавшись звука сигнализации, сработавшей в результате ДТП, убежал, - поясняет полиция.