В Калуге пропала 15-летняя девочка
В Калуге пропала 15-летняя Мария ТОМИЛИНА. Об этом в ночь на четверг сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Последний раз девочку видели 25 мая.
Пока нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: среднее.
- Волосы: темно-русые.
- Глаза: серые.
- Была одета: серая кофта, белые спортивные брюки с черной надписью, салатовые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о Марии Томилиной, звоните по телефонам 112 или 88007005452.