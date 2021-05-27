В Калуге пропала 15-летняя девочка

В Калуге пропала 15-летняя Мария ТОМИЛИНА. Об этом в ночь на четверг сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Последний раз девочку видели 25 мая.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: среднее.

Волосы: темно-русые.

Глаза: серые.

Была одета: серая кофта, белые спортивные брюки с черной надписью, салатовые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о Марии Томилиной, звоните по телефонам 112 или 88007005452.