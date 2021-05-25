В Калужской области пропал 42-летний мужчина

В Калужской области пропал 42-летний Алексей ГОЛОВКИН из Обнинска. Во вторник, 25 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 17 мая.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 186 см,

Худощавый,

Каштановые волосы с сединой,

Карие глаза,

Коричневая тканевая куртка, светло-серый свитер, черные брюки, темно-синие кроссовки с белыми и зелеными полосками.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.