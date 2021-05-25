В Калужской области пропал 42-летний мужчина
В Калужской области пропал 42-летний Алексей ГОЛОВКИН из Обнинска. Во вторник, 25 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 17 мая.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 186 см,
- Худощавый,
- Каштановые волосы с сединой,
- Карие глаза,
- Коричневая тканевая куртка, светло-серый свитер, черные брюки, темно-синие кроссовки с белыми и зелеными полосками.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.