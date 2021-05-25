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Сообщения о минировании школ Калуги оказались ложными

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 25.05.2021 10:35 2 1114
Сообщения о минировании школ Калуги оказались ложными

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 24 мая, в школы Калуги поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Эта информация оказалась ложной, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

- В понедельник 24 мая во второй половине дня в школы Калуги поступила интернет-рассылка о минировании, - пояснили в министерстве. - В зданиях школ к этому моменту учебный процесс уже завершился, но тем не менее была организована эвакуация всех, кто присутствовал в это время в школе (сотрудники, организаторы секций). Правоохранительные органы оперативно осуществили проверку зданий, затем текущая работа школ возобновилась.

Напомним, волна эвакуаций в школах и других учреждениях Калуги прошла в апреле.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 25.05.2021 10:35 2 1114
Тэги: происшествие школа образование минирование
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