В Калуге сообщили о минировании нескольких школ

В понедельник, 24 мая, в Калуге вновь поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Сегодня поступило сообщение о заминировании 29 школы, а также о других школах города, - рассказал Пахоменко. - Система здравоохранения быстро отреагировала на сообщение - в школы были направлены бригады скорой медицинской помощи, которые обеспечили безопасность проведения работ по проверке учебных учреждений.

От правоохранительных органов комментарии по ситуации пока не поступали.

Напомним, волна эвакуаций в школах и других учреждениях Калуги прошла в апреле.