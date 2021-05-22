В Калужской области пропала 19-летняя девушка

В селе Макарово Перемышльского района Калужской области пропала 19-летняя Мария СИЛЬНИЦКАЯ. Об этом 22 мая сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз девушку видели 18 мая.

Где она может находиться, не уточняется.

Волонтеры опубликовали фото и приметы девушки:

Рост – 165 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы ниже плеч,

Карие глаза,

Черная куртка, темно-фиолетовая юбка, голубая футболка, черные сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.