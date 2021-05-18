В Калужской области ищут 48-летнего мужчину из Москвы

В Калужской области ищут 48-летнего Романа САЛАУДИНА из Москвы. Во вторник, 18 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 12 мая в районе Киевского вокзала.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 183 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.

Был одет: коричневая куртка, желтая кофта, синие джинсы, черные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.