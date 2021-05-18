В Калужской области ищут 48-летнего мужчину из Москвы
В Калужской области ищут 48-летнего Романа САЛАУДИНА из Москвы. Во вторник, 18 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 12 мая в районе Киевского вокзала.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 183 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.
- Был одет: коричневая куртка, желтая кофта, синие джинсы, черные туфли.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.