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Выпил, ударил, в тюрьму. Малоярославецкая романтика

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2021 09:05 0 365
Выпил, ударил, в тюрьму. Малоярославецкая романтика

В Малоярославце два встретились два друга. У одного из них дома они распили спиртные напитки. Гость засобирался домой, а хозяин квартиры вызвался проводить друга. На лестничной клетке в подъезде между друзьями внезапно возник спор, который стремительно перерос в конфликт, и хозяин дома нанес своему гостю несколько ударов кулаком в область головы, в результате чего мужчина потерял сознание и упал. Его оппонент, увидев лежащего на лестнице друга, вызвал Скорую помощь. Прибывшие на вызов медицинские работники увезли потерпевшего в лечебное учреждение и сообщили о происшествии в отдел полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения потерпевшего квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2021 09:05 0 365
Тэги: тюрьма малоярославец
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