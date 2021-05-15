Выпил, ударил, в тюрьму. Малоярославецкая романтика

В Малоярославце два встретились два друга. У одного из них дома они распили спиртные напитки. Гость засобирался домой, а хозяин квартиры вызвался проводить друга. На лестничной клетке в подъезде между друзьями внезапно возник спор, который стремительно перерос в конфликт, и хозяин дома нанес своему гостю несколько ударов кулаком в область головы, в результате чего мужчина потерял сознание и упал. Его оппонент, увидев лежащего на лестнице друга, вызвал Скорую помощь. Прибывшие на вызов медицинские работники увезли потерпевшего в лечебное учреждение и сообщили о происшествии в отдел полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения потерпевшего квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.