В Калуге пропал 24-летний мужчина
В Калуге пропал 24-летний Владислав ТОРОХТИЙ. В среду, 12 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 8 мая.
Где он может находиться, не уточняется.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 179 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: темно-русые, короткая стрижка.
- Был одет: Серая куртка, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.