В Калуге пропал 24-летний мужчина

В Калуге пропал 24-летний Владислав ТОРОХТИЙ. В среду, 12 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 8 мая.

Где он может находиться, не уточняется.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 179 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: Серая куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.