Калужанам предложили в сквере Матери возлагать цветы в память о жертвах стрельбы в Казани

Жители Калуги могут возложить цветы в память о жертвах стрельбы в школе в Казани в сквере Матери на Правом берегу. В среду, 12 мая, об этом сообщили в городской управе.

В администрации пояснили, что место было выбрано по предложению депутатов городской думы.

Как мы уже рассказывали, при нападении на гимназию № 175 в Казани 11 мая погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший 19-летний бывший ученик этой гимназии задержан. Он действовал в одиночку.

В школах Калуги после трагедии в Татарстане усилили меры безопасности.