Калужанам предложили в сквере Матери возлагать цветы в память о жертвах стрельбы в Казани
Жители Калуги могут возложить цветы в память о жертвах стрельбы в школе в Казани в сквере Матери на Правом берегу. В среду, 12 мая, об этом сообщили в городской управе.
В администрации пояснили, что место было выбрано по предложению депутатов городской думы.
Как мы уже рассказывали, при нападении на гимназию № 175 в Казани 11 мая погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший 19-летний бывший ученик этой гимназии задержан. Он действовал в одиночку.
В школах Калуги после трагедии в Татарстане усилили меры безопасности.