Понтонный мост в Калуге восстановят после снижения уровня воды в Оке

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается тема подтопленного понтонного моста через Оку. Комментаторы активно высмеивают городские власти, которые вложили деньги в неработающую переправу. Еще и 9 мая привлекла внимание к понтону «Газель», которая съехала вниз по улице Воробьевской.

Мы выяснили причины остановки работы моста и сроки его восстановления.

- После двухдневных дождей 8 и 9 мая произошел подъем реки Оки на 1 метр 30 сантиметров. Во вторник, 11 мая, завезли две дополнительные секции понтонного моста, - прокомментировал ситуацию главный инженер МБУ «СМЭУ» Александр КИСНИЧЕНКО. - Однако, производить работы при нынешнем разливе технически невозможно. Как только река спадет до прежнего уровня, будут начаты работы по установке дополнительной секции.