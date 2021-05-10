В Калуге «Газель» протаранила три машины и уехала в Оку

9 мая на понтонном мосту в Калуге было неспокойно. На переправе случилась первая авария в 2021 году. Автомобиль «Газель» скатился вниз по улице Воробьевская и устроил массовое дорожно-транспортное происшествие.

Пострадали три машины, которые располагались возле понтонного моста. Одним из случайно попавших в ДТП автомобилей был Volkswagen Touareg.

«Газель» после «поцелуев» с другими машинами отправилась в Оку. Из реки автомобиль вытаскивал бульдозер.