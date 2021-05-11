В Калуге бездомные собаки убили лебедя и косулю в центре реабилитации диких животных

Все, что осталось от лебедя.

В Калуге стая бездомных собак напала на обитателей центра реабилитации диких животных «Феникс». Об этом рассказала руководитель центра Вероника МАТЮШИНА.

- У нас в «Фениксе» потери. Малыши-нутрии, аист, цапля, черный ворон, сова, которая у нас жила 12 лет - все инвалиды, лебедь, уже один раз пострадавший от бродячей собаки, и ручная косуля Леголас, - написала она в Facebook.

Как отметила Матюшина, бродячих собак на улицах быть не должно. Они должны содержаться дома или в приютах, однако сейчас ситуация складывается иначе.

- Когда столько сил, моральных и физических, средств своих и благотворительных, потрачено на помощь пострадавшим животным, на выхаживание осиротевших детенышей, которых надо выкармливать по часам, греть и не спать сутками, чтоб вылечить и потом видеть, как твои труды пошли прахом из-за бродячих стай, которым дали все права, и прежде всего права жить где хочется и убивать, когда вздумается, и за эти «права» борются так называемые «зоозащитники», мне хочется их спросить - а у животных, которые живут в Центрах реабилитации, в зоопарках, на фермах, у владельцев домашних животных нет права остаться в живых и быть загрызенным бродячей стаей? Или главный аргумент - всех на волю и пусть там сдохнут, чем живут хорошо? А бродячие «стерильные, вакцинированные» стаи будут иметь привилегии даже пред человеком - это правильно и гуманно? – задается вопросами руководитель «Феникса».