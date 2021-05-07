В Калуге пропал 41-летний мужчина
В Калуге пропал 41-летний Виктор Михайлович ПОДГАЛЫЙ. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Калужской области.
Последний раз мужчину видели 6 мая.
Волонтеры опубликовали список примет пропавшего:
- Рост 167 см,
- Худощавого телосложения,
- Волосы темно-русые,
- Глаза темно-серые,
- Черная кожаная куртка,
- Светло-голубые джинсы,
- Черная майка,
- Темно-серые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.