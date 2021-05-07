В Калуге пропал 41-летний мужчина

В Калуге пропал 41-летний Виктор Михайлович ПОДГАЛЫЙ. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Калужской области.

Последний раз мужчину видели 6 мая.

Волонтеры опубликовали список примет пропавшего:

Рост 167 см,

Худощавого телосложения,

Волосы темно-русые,

Глаза темно-серые,

Черная кожаная куртка,

Светло-голубые джинсы,

Черная майка,

Темно-серые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.