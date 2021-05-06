В Калужской области нашли живым 75-летнего пропавшего мужчину

В Калужской области нашли пропавшего 75-летнего Андрея ГЛУШЕНКОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в четверг, 6 мая.

Пенсионера не видели со 2 мая. По словам волонтеров, мужчина страдает потерей памяти, дезориентацией в пространстве и у него имеются сопутствующие возрасту заболевания.

Глушенкова уже искали ранее в сентябре 2020 года, но тогда поиск завершился быстро. Его нашли в больнице в тот же день.

В этот раз пожилого калужанина обнаружили ночью в лесу в районе СНТ Мотор.

- Дедушку согреваем, переодеваем, кутаем в спасательные одеяла и пледы, укладываем на носилки, - рассказал о своей работе координатор Виктор ДОК. - Формируем группу эвакуации и группу разведки, которая сразу уходит искать безопасный маршрут для выхода.

Около часа ночи в четверг пенсионера передали скорой помощи.