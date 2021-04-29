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В Калуге прокуратура начала проверку после ДТП с известным блогером

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 29.04.2021 15:05 15 3089
В Калуге прокуратура начала проверку после ДТП с известным блогером

Как мы уже рассказывали, вечером 22 апреля на дороге Калуга – Перемышль в районе развязки с Южным обходом произошло ДТП. В четверг, 29 апреля, прокуратура региона начала проверку по факту данной аварии.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, водитель «Ауди Q7» двигался по правой полосе со стороны Калуги, не учел безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хендай Крета». После этого оба автомобиля врезались в столб, а «Ауди» еще и перевернулась.

Травмы получили два человека – женщина, находившаяся за рулем «Хендая», и пассажир «Ауди».

Изначально в полиции сообщали, что водитель «Ауди» скрылся с места аварии. Однако потом появилась информация, что за рулем находился 14-летний подросток, а на заднем сиденье ехал известный видеоблогер, публикующий свои видео под ником Большегруз 40rus.

- Прокуратура области проводит проверку полноты мер, принимаемых полицией в связи с информацией СМИ о резонансном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 22 апреля 2021 года с участием автомобиля, за рулем которого якобы находится несовершеннолетний, - говорится в сообщении прокуратуры. - В результате ДТП пострадала жительница Калуги. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с места ДТП.

На днях о серьезных травмах водителя «Хендая» в «Инстраграме» рассказывала ее дочь.

- Приехав на место, я увидела страшную картину, толпы людей, ужас в глазах отца, а от машины остался жеванный металл, - говорит девушка. - Мама двигалась по правой полосе, без перестроений, со скоростью примерно 90 км/ч. В нее врезался «Ауди Q7» на скорости не менее 150 км/ч - на прямой дороге, просто догнав ее. Вы можете себе представить всю абсурдность ситуации? Она влетела в фонарный столб и вылетела с дороги. Полный бак бензина вытек из машины, оторвавшийся электрический провод со столба лежал в сантиметре от лужи бензина. Мама осталась жива каким-то чудом. У машины нет даже крыши, смято все, кроме ее места.

По словам девушки, ее маме уже сделали операцию. Впереди – еще одна:

- Мама не доехала до дома два километра. У нашего цветочка рассечение всей головы, перелом ключицы, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мама перенесла операцию на голову. Маму побрили налысо. Ее ждет вторая операция на ключицу. Впереди у мамы тяжелая и долгая реабилитация, она лежит сутками с мыслью, за что ей все это.

От имени видеоблогера ранее публиковался комментарий о том, что он был на свадьбе, выпил, заснул в машине на заднем сиденье и проснулся уже после ДТП.

А 29 апреля Большегруз 40rus вновь высказался на странице в «ВКонтакте»:

- Дорогие друзья, всем привет! Спасибо за вашу поддержку. Я никуда не пропал, я не прячусь, все думают, что я сел на дно... Нет. Мне просто пока не разрешают и не дают добро что-то снимать, рассказывать. То, что там подняли шумиху, просто хайп и половина вранья. Как дадут добро, я обязательно все расскажу и покажу, я все переписки и все сохраняю. Будет объяснение после того, когда пройдет следствие. А так просто сейчас очень много хайпожоров, которые из-за меня хайпуют... Просто хорошая тема пообсуждать меня и набрать просмотров, пользуются тем, что я молчу, а молчу я потому, что пока запрещают. Не надо верить, что кто-то спрятался, кто-то сбежал, кто-то пытается уйти от ответственности. Это полная ***. На чужом горе пытаются хайпануть.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 29.04.2021 15:05 15 3089
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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